Шойгу: Картаполов уволился с военной службы в связи с избранием в Госдуму

Москва, 5 октября. Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с его избранием депутатом Госдумы, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Выступая на селекторном совещании, он отметил, что президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

«Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы», — сообщил Шойгу.

Также указом президента был освобожден от занимаемой должности первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Витко. В этой связи Шойгу выразил военачальникам благодарность «за высокий профессионализм, ответственность и усердие», проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что сам Сергей Шойгу решил остаться на своем посту по итогам выборов в Госдуму. При этом министр возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири.