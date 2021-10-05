Водитель ВАЗ 21099 протаранил столб в Москве

Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения! Об этом говорят не только сотрудники ГИБДД и автоинструкторы в школах вождения. Об этом говорит элементарная техника безопасности.

Наглядный пример нарушения ПДД произошел сегодня днем в столице. Водитель ВАЗ 21099 протаранил столб на улице Поречная в районе дома номер пять.

Очевидцы прислали видео аварии. На кадрах — отечественный автомобиль, который сложно назвать целым. От удара капот смяло, лобовое стекло промялось и разбилось. Водителя госпитализировали с ушибами и переломами.

Уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим!