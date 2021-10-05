Командующий Северным флотом доложил Шойгу о завершении испытаний ракеты «Циркон»

Москва, 5 октября. Командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о завершении испытаний противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

Испытательная ракетная стрельба была выполнена 4 октября. Пуск был совершен с атомной подлодки проекта 885/885М «Северодвинск», отметил Моисеев.

«Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний», — доложил он.

По его словам, цели испытаний были достигнуты. Учитывая проведенные ранее тесты и стрельбы, можно отметить, что гиперзвуковая ракета «Циркон» подтвердила все свои характеристики, добавил Моисеев. При этом Сергей Шойгу выразил надежду на скорейшее принятие снаряда на вооружение ВС РФ.