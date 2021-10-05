Партия Зеленского намерена уволить спикера Рады Разумкова после временной отставки

Киев, 5 октября. Фракция партии «Слугу народа» намерена лишить мандата председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Соответствующую информацию распространил член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, пропрезидентская политическая сила недовольна отклонением Разумкова от общего курса команды. Однако сам спикер парламента отвергает эти обвинения.

На текущий момент Верховная рада большинством проголосовала за временную отставку Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В четверг, по данным Гончаренко, депутаты инициируют еще одно голосование за окончательное отстранение спикера от должности.

Ранее Разумков на своей странице Facebook заявил, что ожидал таких действий со стороны членов «Слуги народа». Процедуру начал председатель фракции Давид Арахамия, сообщила Национальная служба новостей.