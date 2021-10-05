Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 14:03
14:01
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась, что накормила итальянскую рок-группу Maneskin борщом
14:00
Видео
Московский зоопарк принял нового полосатого обитателя
13:58
Экономика
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября
13:58
Общество
HBO Max показал сцену из сериала «Миротворец»
13:56
Происшествия
Испания выдала России бизнесмена, присвоившего 400 млн рублей при строительстве объектов ОИ в Сочи
13:56
Спорт
Агент Николича подтвердил уход тренера из клуба «Локомотив»
13:56
Происшествия
Неизвестные украли сейф с многомиллионным вещдоком из здания СК в Казани
13:54
Общество
В Кремле объявили о завершении самоизоляции Путина
13:54
Общество
Белый медведь Алмаз переехал из Якутии в хабаровский зоосад
13:51
Общество
Песков заявил, что полет «киноэкипажа» на МКС популяризирует космическую тему
Все новости

Депутат ГД Морозов: У критиков «СП-2» из США вновь случилось политическое похмелье
Политика
Депутат ГД Морозов: У критиков «СП-2» из США вновь случилось политическое похмелье
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Соединенные Штаты не станут подрывать западную солидарность только ради остановки «Северного потока — 2». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, выступая на ежедневном брифинге, заявил, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом России и что Соединенные Штаты будут вести последовательную политику против его реализации. Так он прокомментировал сообщение о начале заполнения газопровода, который должен пустить поток российского голубого топлива в Западную Европу, минуя Восточную.

«Когда в Соединенных Штатах периодически поднимается тема «Северного потока — 2», то возникает ощущение, что у элит в этой стране внезапно вновь случилось политическое похмелье, — заметил Морозов. — Погуляли ребята накануне, выпили, с утра проснулись, голова болит — почему бы вновь не поговорить об «СП-2»? Это у них такой способ поправить подорванное с вечера здоровье — вроде огуречного рассола».

По словам депутата, возникновение дискурса вокруг российского газопровода среди официальных лиц США имеет «амплитуду почти алкогольную».

Депутат ГД Морозов: У критиков «СП — 2» из США вновь случилось политическое похмелье
Федеральное агентство новостей  / 

«Ничего нового в этом заявлении нет, мы слышали нечто подобное десятки раз, — заявил парламентарий. — Это такой запылившийся пропагандистский прием, которым размахивают, пугая европейцев. Однако объем реального давления на них у американцев исчерпан! Да и сами США, похоже, понимают, что остановить процесс запуска «Северного потока — 2» они уже не могут».

Однако, продолжил собеседник ФАН, если Вашингтон и попытается совершить то, о чем он грозит устами пресс-секретаря Госдепа Прайса, то это будут «отдельные удары, которые не смогут остановить проект в целом».

«Большего немцы американцам не позволят, поскольку тут уже затрагиваются их кровные интересы, — заметил Морозов. — «Северный поток — 2» для Берлина — это и безопасность, и деньги, и тепло в дома для избирателей — людей, которые никогда не простят своему правительству замерзание в собственных домах этой зимой. Для США пойти на стратегическую остановку «СП-2» любыми средствами, которые у них есть, означает обвал отношений между Европой и Америкой. Это будет подрыв НАТО, западной солидарности, и вряд ли на это кто-то пойдет».

Ранее политолог Дмитрий Солонников назвал бенефициаров дробления комитетов в новом созыве Госдумы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат ГД Морозов: У критиков «СП-2» из США вновь случилось политическое похмелье
россия сша германия морозов северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru