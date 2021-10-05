Депутат ГД Морозов: У критиков «СП-2» из США вновь случилось политическое похмелье

Соединенные Штаты не станут подрывать западную солидарность только ради остановки «Северного потока — 2». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, выступая на ежедневном брифинге, заявил, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом России и что Соединенные Штаты будут вести последовательную политику против его реализации. Так он прокомментировал сообщение о начале заполнения газопровода, который должен пустить поток российского голубого топлива в Западную Европу, минуя Восточную.

«Когда в Соединенных Штатах периодически поднимается тема «Северного потока — 2», то возникает ощущение, что у элит в этой стране внезапно вновь случилось политическое похмелье, — заметил Морозов. — Погуляли ребята накануне, выпили, с утра проснулись, голова болит — почему бы вновь не поговорить об «СП-2»? Это у них такой способ поправить подорванное с вечера здоровье — вроде огуречного рассола».

По словам депутата, возникновение дискурса вокруг российского газопровода среди официальных лиц США имеет «амплитуду почти алкогольную».

Федеральное агентство новостей /

«Ничего нового в этом заявлении нет, мы слышали нечто подобное десятки раз, — заявил парламентарий. — Это такой запылившийся пропагандистский прием, которым размахивают, пугая европейцев. Однако объем реального давления на них у американцев исчерпан! Да и сами США, похоже, понимают, что остановить процесс запуска «Северного потока — 2» они уже не могут».

Однако, продолжил собеседник ФАН, если Вашингтон и попытается совершить то, о чем он грозит устами пресс-секретаря Госдепа Прайса, то это будут «отдельные удары, которые не смогут остановить проект в целом».

«Большего немцы американцам не позволят, поскольку тут уже затрагиваются их кровные интересы, — заметил Морозов. — «Северный поток — 2» для Берлина — это и безопасность, и деньги, и тепло в дома для избирателей — людей, которые никогда не простят своему правительству замерзание в собственных домах этой зимой. Для США пойти на стратегическую остановку «СП-2» любыми средствами, которые у них есть, означает обвал отношений между Европой и Америкой. Это будет подрыв НАТО, западной солидарности, и вряд ли на это кто-то пойдет».

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