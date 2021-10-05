Шойгу надеется на скорейшее принятие ракеты «Циркон» на вооружение ВС РФ

Москва, 5 октября. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск».

По его словам, в ВС РФ продолжаются работы по разработке перспективных образцов вооружения и техники. Во время селекторного совещания в военном ведомстве Шойгу обратил внимание на завершение предварительных испытаний противокорабельных ракет «Циркон».

«Произведено два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером "Северодвинск"», — уточнил Шойгу.

Также министр выразил надежду на скорейшее принятие ракеты на вооружение ВС РФ. При этом ранее аналитики американского издания Military Watch заявили, что «Цирконы» на российских подлодках смогут уничтожить авианосную группу ВМС США дважды.