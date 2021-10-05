США обсудят с Израилем «иные методы» воздействия на Иран в вопросе ядерной программы

Тель-Авив, 5 октября. Израильская делегация в ходе визита в США обсудит с американскими чиновниками стратегию в отношении Ирана на фоне ступора в переговорах о возобновлении ядерной сделки.

Источники сообщают, что на встрече высшие должностные лица Штатов заявят израильтянам о своей приверженности дипломатии в контактах с Ираном. Однако в то же время Вашингтон готов при необходимости использовать «иные методы», чтобы воспрепятствовать получению ядерного оружия Тегераном.

Biden aides to tell Israelis U.S. will pursue 'other avenues' if Iran diplomacy fails https://t.co/UZtKKdyOe7 pic.twitter.com/udnjQgeuZ7 — Reuters (@Reuters) October 5, 2021

По словам источника, во время переговоров стороны обменяются разведывательными данными, а также проведут «базовую оценку» того, насколько далеко продвинулась ядерная программа Ирана в последнее время.

«Очевидно, что это вызывает серьезную тревогу», — отметил американский чиновник.

Встреча делегации, которую возглавляет советник главы Израиля по национальной безопасности Эял Хулат, и американских высокопоставленных лиц намечена на 5 октября.

Глобальный ступор

Дискуссии вокруг иранской ядерной программы вновь обострились после приостановки переговоров о ее возможном возобновлении, которые стартовали в Вене в апреле текущего года. Стороны диалога обсуждают возможность возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был принят в 2015 году и из которого США в одностороннем порядке вышли в 2018-м.

На сегодняшний день переговорный процесс, шестой раунд которого состоялся в июне, приостановлен. И хотя Иран регулярно заявляет о своих планах вернуться к диалогу в ближайшее время, конкретные сроки его возобновления остаются неопределенными.

На этом фоне все тревожнее звучат предупреждения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое в начале сентября заявило о резком увеличении иранских запасов высокообогащенного урана. По данным организации, за последние три месяца количество урана, обогащенного до 60%, возросло с 2,4 кг до 10 кг. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении элемента с уровнем обогащения 20% — его объемы увеличились с 63 до 84 кг, а запасы урана с чистотой менее 5%, наоборот, снизились — с 3 141 кг до 2 278 кг.

Irán cuadruplicó sus reservas de uranio enriquecido al 60%, según el OIEA https://t.co/5KZGhzy8w1 — The Daily Reports (@DailyReports24) September 26, 2021

Также МАГАТЭ обвиняет Тегеран в нарушении соглашения о мониторинге ядерных объектов. По словам представителей агентства, власти Исламской республики отказали ведомству в доступе на один из цехов комплекса в Карадже.

«[Это] противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября», — отметили в МАГАТЭ.

У Ирана своя позиция относительно доступа иностранных специалистов на ядерные объекты. 23 мая истек срок действия соглашения о мониторинге, в соответствии с которым МАГАТЭ получало доступ к данным, собранным внутри площадок. Инициатива организации по продлению договора продолжения не получила.

#Iran has not returned that camera's "data storage medium" and the IAEA said in a report this month it had asked Iran to locate it and explain. Under the deal the IAEA was due to replace its cameras.https://t.co/pkGSjhnSZX — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 27, 2021

Израиль является одним из основных противников ядерной программы Ирана. Руководство еврейского государства регулярно заявляет о своих планах предотвратить получение оружия Тегераном, при этом сами власти Исламской республики решительно отвергают домыслы о работе над ним. Примечательно, что параллельно с официальной позицией Израиля отдельные чиновники в стране — к примеру, глава израильской военной разведки АМАН генерал-майор Тамир Хайман — сомневаются в способностях Ирана создать ядерное оружие.