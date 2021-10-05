Силуанов назвал благоприятными условия для развития российской экономики

Москва, 5 октября. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях по теме «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На фоне мировой экономики в целом Россия выглядит очень хорошо, в стране складываются достаточно благоприятные экономические условия.

«Экономика восстановилась, ее устойчивость усилилась», — подчеркнул министр.

По его словам, темпы роста национального ВВП по итогам текущего года могут превысить прогноз кабмина.

«Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики», — отметил Силуанов.

Текущая оценка, представленная экспертами Минэкономразвития, предполагает рост ВВП в 2021 году на уровне 4,2%.

Между тем в Минфине фиксируют признаки перегрева на потребительском рынке по мере приближения ситуации на рынке труда к полной занятости.

Испанские журналисты ранее сравнили цены на электроэнергию в своей стране и в России. Будь на их родине такие же коммунальные тарифы, испанцам жилось бы намного лучше, приводит выводы INFOX.