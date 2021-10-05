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Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
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Политика
Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 5 октября. Решение проблемы глобальных сбоев Facebook может быть радикальным — с помощью топора, пошутила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова поделилась своей схемой борьбы с «падениями» интернета в эфире Youtube-канал «Соловьев Live». По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства, решение столь серьезной проблемы, как сбой всех сервисов Facebook на протяжении шести часов — это критическая ошибка, которая нанесла серьезный удар по бизнесу. С другой стороны, шутит дипломат, если бы Белому дому понадобилось срочно ввести новые санкции, в американском правительстве быстро бы нашли топор, чтобы выбить двери в серверные и дата-центры.

«Главное, чтобы, когда они решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай Бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы», — пошутила Захарова.

Глобальный сбой систем Facebook прокомментировал и эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. По его словам, мировые социальные сети более других склонны создавать глобальные проблемы. Подробную информацию о сбое в работе интернет-платформы опубликовала НСН.

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Все новости / Политика / Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
Facebook сша захарова сбой
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