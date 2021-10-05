Эфир: Кто обрушил Facebook, Instagram, WhatsApp и каких последствий ждать их пользователям

Во вторник, 5 октября, с 16:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают обрушение американских платформ и его последствия.

В ночь с понедельника на вторник пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Чуть позже проблемы начались в Tinder, YouTube, Zoom и на других сервисах.

Это вызвало массовый переход людей на другие платформы. Лидером стал Telegram. За несколько часов в мессенджере зарегистрировалось более 50 миллионов человек.

Что случилось с американскими сервисами?

Кому попала в руки огромная база данных пользователей Facebook, которая теперь продается в даркнете?

Почему российские платформы продолжили работу в штатном режиме?

Как пережили российские пользователи западных соцсетей временное отключение?

Не пора ли вообще ограничить работу Facebook, Instagram, и WhatsApp в России?

Нужны ли преференции от государства для российских платформ?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» отвечают специалисты.