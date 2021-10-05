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Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ

  /   Обновлено: 05 октября 2021 12:32
Спорт
Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ
TACC  /  Андрей Махонин

Москва, 5 октября. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц временно займет пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

На этой должности менеджер заменит ушедшего в отставку Сергея Прядкина до проведения официальных выборов. О своем решении бывший глава РПЛ заявил во время очередного общего заседания клубов.

Отмечается, что от должности и. о. президента премьер-лиги отказались руководители четырех футбольных команд. Об этом стало известно еще до официальной отставки Прядкина. В частности, роль временного главы РПЛ предлагали Рустему Сайманову («Рубин»), Шамилю Газизову («Уфа»), Павлу Пивоварову («Динамо») и Роману Бабаеву (ЦСКА), сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что президент РПЛ Сергей Прядкин, занимавший свой пост с 2007 года, ушел с должности, несмотря на новый пятилетний контракт, подписанный в прошлом году.

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