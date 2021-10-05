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Экономист Лобода: Прокачки газа в «Северном потоке — 2» вселили европейцам оптимизм
Экономика
Экономист Лобода: Прокачки газа в «Северном потоке — 2» вселили европейцам оптимизм
Федеральное агентство новостей  / 

Очевидные перегибы в энергетической политике Брюсселя замерзающая Европа будет переосмысливать в ближайшее время, поскольку риски нарушения жизнедеятельности для населения и бизнеса на фоне наступления холодов серьезно обострились. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

«СП-2» заполняет первую нить

«Газпром» начал заполнять первую нить трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

При этом нужно выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию, отметили в Датском энергетическом агентстве. Кроме того, там заявили, что вторая нитка газопровода соответствует всем условиям для запуска, включая сертификацию, но пусконаладочные работы по-прежнему продолжаются.

Рост цен

Как отметил Андрей Лобода, к рекордному росту цен на газ в ЕС самое непосредственное отношение имеют исключительно западноевропейские регуляторы рынка. Регуляторная среда для российских компаний здесь очень сложная, многоступенчатая и нередко требующая терпения и выдержки для всех ключевых участников рынка.

«По-видимому, очевидные перегибы в энергетической политике Брюсселя замерзающая Европа будет переосмысливать в ближайшее время, поскольку риски жизнедеятельности для населения и бизнеса на фоне наступления холодов серьезно обострились. Цена на газ в ЕС с января выросла в 4,5 раза, это рекордный рост за всю историю, и он будет существенно сказываться в ценообразовании товаров и услуг. Говорить об ускоренном выходе еврозоны из рецессии сегодня не приходится, к крупным макроэкономическим вызовам прибавилась впечатляющая угроза энергетического кризиса», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист Лобода: Прокачки газа в «Северном потоке — 2» вселило европейцам оптимизм
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, начало технической прокачки газа в трубопроводе «Северный поток — 2» вселило оптимизм у европейцев. Цены на газ после установленного максимума к вечеру символически снизились до 1124 долларов за одну тысячу кубометров. Вполне ожидаемо, что Германия и Дания обеспечат оперативную сертификацию. Развитие событий вряд ли окажет серьезное давление на цены, газ по-прежнему будет оставаться на рынке ЕС очень дорогим. Напряженность на рынке может снизить только запуск нового газопровода, и в лучшем случае это может случиться в середине декабря текущего года.

«Сложное положение дел на энергетическом рынке Европы никак не связано с действиями «Газпрома». Наоборот, этот рукотворный кризис соткан руками политиков Вашингтона и Брюсселя. Российский нефтегазовый сектор доказал свои высочайшие позиции на мировом рынке, обеспечивая оперативные и надежные поставки зарубежным заказчикам», — добавил Андрей Лобода.

Окрики США

Похоже, заметил экономист, что на окрики Вашингтона сегодня ни политики, ни трейдеры, ни аналитики уже не обращают внимание. Капитализация «Газпрома» улетает в космос, сильный рост начался еще с начала ноября прошлого года. Вчера вечером стоимость акции российского газового гиганта после окрика главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса резко стала дорожать и по итогам понедельника. 4 октября она подорожала с 360,25 рубля до 371 рубля. Уже к ноябрю на Мосбирже мы можем увидеть стоимость акции «Газпрома» на отметке 400 руб.

«Если бы американские друзья хотели помочь своим партнерам в Европе, они бы усиленно поставляли сжиженный газ в ЕС. Но все экспортные потоки американцы перенаправили на рынок Юго-Восточной Азии, ведь там цены на газ выше европейских на 10%», — заключил Андрей Лобода.

Экономист Лобода: Прокачки газа в «Северном потоке — 2» вселило европейцам оптимизм
Федеральное агентство новостей  / 

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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