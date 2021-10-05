Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО примут участие в учениях ОДКБ в Таджикистане

Москва, 5 октября. Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в масштабных учениях стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Маневры состоятся в Таджикистане около границы с Афганистаном. Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО и свыше 500 единиц военной техники будут задействованы в тренировках. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Проведем три совместных учения с воинскими контингентами государств — членов ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон"», — добавил он.

По его словам, основу российского контингента составят бойцы подразделения 201-й военной базы Вооруженных сил Российской Федерации. Учения начнутся в октябре, уточнил Лапин.

Ранее российские огнеметчики уничтожили «противника» на учениях ОДКБ «Рубеж-2021». Маневры состоялись в Киргизии.