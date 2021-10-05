Основатель Quest Pistols Бардаш заставлял участников группы петь «Белую стрекозу любви»

Москва, 5 октября. Поп-рок-группа Quest Pistols не хотела записывать кавер-версию вирусной песни «Белая стрекоза любви», к этому их принуждал основатель музыкального коллектива Юрий Бардаш.

Продюсер, увидев в сети видео Николая Воронова, он сразу же загорелся желанием сделать свою версию хита. Однако никто из музыкантов не поддерживал эту идею. Об этом рассказал экс-участник группы Константин Боровский в новой части спецпроекта Ленты.ру «История русской поп-музыки 2000–2009».

«Никто не хотел делать эту песню. Ни Саша, ни мы с Антоном и Никитой. Только Бардаш. Ему прислала подружка ролик в интернете, тогда уже ютубчик как-то качался, там какие-то приколы, первые смешные ролики. Она прислала Колю Воронова», — поделился музыкант.

Он отметил, что в тот момент коллектив не сильно понимал влияние продюсера, поскольку его участники считали себя независимыми и крутыми рокерами. Хит «Белая стрекоза любви» они восприняли как пощечину своему «утонченному» вкусу.

Поверивший в успех песни Бардаш купил эксклюзивные права на композицию Воронова. При этом долгое время фанаты Quest Pistols не знали о настоящем авторе. Лишь участники коллектива раскрыли правду.

После распада старого коллектива многие артисты практически пропали из информационного потока. Однако отличился экс-вокалист группы Антон Савлепов. Ранее популярная актриса Ирина Горбачева подтвердила слухи о свадьбе с музыкантом.