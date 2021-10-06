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Супруга Рамзана Кадырова трогательно поздравила мужа с 45-летием
Общество
Супруга Рамзана Кадырова трогательно поздравила мужа с 45-летием
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Грозный, 5 октября. Супруга бессменного лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни поздравила его с юбилеем в Instagram. Рамзану Кадырову исполнилось 45 лет, пишет Teleprogramma.pro.

«Есть вещи, которые понимаешь со временем. Это понимание приходит через испытание жизнью. Оглядываясь назад, я понимаю, что рядом с тобой я стала старше и сильнее. Я научилась принимать людей такими, какие они есть. Я научилась прощать и не жалеть об этом. Отдавать последнее, не требуя ничего взамен. Я научилась ничего не бояться и вверять свою судьбу воле Всевышнего, безусловно покоряясь ей», — написала Медни Кадырова в своем микроблоге.

Медни отметила, что благодаря своему любимому мужу она научилась радоваться каждой травинке, цветку, ручью и каждому окну в домах их Родины. Именно благодаря своему мужу она не забывает о своем предназначении и важном положении женщины в чеченском обществе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @za_kra_medni

Рамзан Кадыров вместе с Медни со школы. Медни Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы республики, а также заместитель руководителя Регионального общественного фонда имени Кадырова. Им с 2004 года руководит мать главы региона — Аймани Кадырова.

Известно, что, помимо Медни, у главы республики есть еще одна жена — Фатима Хазуева. В России многоженство запрещено, но в Чечне это правило является исключением.

Фатима Хазуева в возрасте 15 лет заняла второе место в единственном республиканском конкурсе красоты. Это было в далеком 2006 году, а сейчас 30-летняя Хазуева трудится в администрации Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров полностью исключил выход Чечни из состава России.

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Все новости / Общество / Супруга Рамзана Кадырова трогательно поздравила мужа с 45-летием
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