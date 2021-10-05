Глава РПЛ Сергей Прядкин покинул свой пост

Москва, 5 октября. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинул свой пост. Информация об этом стала известна во время очередного общего заседания.

Известный футбольный функционер занимал должность главы лиги с 2007 года. В марте прошлого года его переизбрали на новый пятилетний срок. Однако он решил уйти, не дожидаясь окончания срока, сообщает источник РИА Новости.

Новость об отставке Прядкина стала известна во время собрания, о чем сообщил один из руководителей клуба лиги. Несмотря на досрочный уход с поста, функционер получит компенсацию. Отмечается, что Прядкин покидает пост президента по собственному желанию.

Ранее Прядкин прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы. Он отметил, что за возвращение алкоголя на футбольные матчи активно ратуют не только болельщики, но и владельцы клубов.