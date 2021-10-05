«Ремдизель» сообщил о начале поставок в российские войска машин сопровождения «Напарник»

Москва, 5 октября. Новые машины сопровождения и управления «Напарник» начали поступать российским военным, сообщили представители компании «Ремдизель».

Проект был запущен еще в 2017 году. Специалисты «Ремдизеля» провели необходимые опытно-конструкторские работы, и прошлой весной бронеавтомобиль получил разрешение на серийное производство.

«Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята специальная машина сопровождения и управления 4386», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Автомобиль «Напарник» предназначается для сопровождения автоколонн, доставки личного состава и размещения пункта управления. Машина может использоваться в любом диапазоне температур и транспортироваться как по воде, так и по воздуху.

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