Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды

Париж, 5 октября. Американская актриса Деми Мур поразила публику своим внешним видом на Неделе моды в Париже. Артистка пришла в экстравагантном платье и без нижнего белья.

Звезда вместе с дочерью Скаут Уиллис посетила показ новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни. Она оказалась в центре внимания, только выйдя на красную дорожку. Знаменитость выбрала наряд, который произвел фурор среди гостей модного показа.

Актриса выбрала черный комбинезон с необычной комбинацией. Верхняя его часть была сделана в виде сетки. Под свой наряд 58-летняя знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ бомбером цвета охры с ярко-оранжевой подкладкой и грубыми ботинками. Кинодива выбрала в качестве аксессуаров очки, часы и черную сумку.

Звезда фильма «Приведение» радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в Instagram. У звезды кино потрясающая фигура, и она не намерена ее скрывать. Кинодива публикует сногсшибательную фотографию в бикини, показывая точеные формы. Поклонники с восторгом встретили снимок звезды.