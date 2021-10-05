Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 12:33
12:33
Политика
Политолог Солонников назвал бенефициаров дробления комитетов в новом созыве Госдумы
12:32
Происшествия
Суд на два месяца арестовал предполагаемого убийцу студенток в Гае
12:30
Политика
Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
12:27
Спорт
Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ
12:25
Общество
Обыски начались в кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко
12:23
Весь мир
Экономическая победа РФ в Европе: как «Газпром» спасает ЕС от энергетического коллапса
12:22
Армия
Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО примут участие в учениях ОДКБ в Таджикистане
12:18
Происшествия
В Сети появились кадры последствий схода оползня в Сочи
12:17
Шоу-бизнес
Основатель Quest Pistols Бардаш заставлял участников группы петь «Белую стрекозу любви»
12:15
Спорт
Глава РПЛ Сергей Прядкин покинул свой пост
Все новости

Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды
Шоу-бизнес
Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды
TACC  /  Vianney Le Caer

Париж, 5 октября. Американская актриса Деми Мур поразила публику своим внешним видом на Неделе моды в Париже. Артистка пришла в экстравагантном платье и без нижнего белья.

Звезда вместе с дочерью Скаут Уиллис посетила показ новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни. Она оказалась в центре внимания, только выйдя на красную дорожку. Знаменитость выбрала наряд, который произвел фурор среди гостей модного показа.

Актриса выбрала черный комбинезон с необычной комбинацией. Верхняя его часть была сделана в виде сетки. Под свой наряд 58-летняя знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ бомбером цвета охры с ярко-оранжевой подкладкой и грубыми ботинками. Кинодива выбрала в качестве аксессуаров очки, часы и черную сумку.

Звезда фильма «Приведение» радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в Instagram. У звезды кино потрясающая фигура, и она не намерена ее скрывать. Кинодива публикует сногсшибательную фотографию в бикини, показывая точеные формы. Поклонники с восторгом встретили снимок звезды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды
фото неделя моды деми мур
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru