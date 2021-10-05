Московский зоопарк принял нового полосатого обитателя

Тигр по имени Степан стал новым жителем Московского зоопарка. Общительный самец быстро завоевал любовь своих киперов.

Шестилетний Степан является помесью амурского и суматранского тигра. Он попал в руки браконьеров, когда ему был всего год, однако неравнодушные люди изъяли самца и передали его в государственный центр реабилитации. Оттуда Степана уже направили в Московский зоопарк.

Проблем с освоением новой территории у животного не возникло: тигр осмотрелся, обнюхал все и практически сразу навел свои порядки на новоиспеченном месте жительства. С непривычки Степан шипел на своих киперов, однако вскоре сменил гнев на милость и начал фырчать на них — в тигрином мире это означает приветствие.

За непродолжительное время пребывания в зоопарке Степан уже успел обзавестись игрушками и даже протестировать персональный бассейн. Оказалось, что он очень любит купаться, поэтому все, что самец успел найти, «переехало» в огромный джакузи. Кормят тигра, что называется, по-королевски. За шесть дней в неделю (один — разгрузочный) Степан лакомится кониной, кроликом, говядиной, индейкой, курицей и другими видами мяса.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова уверяет, что о тигре-метисе позаботятся, как следует. Сотрудники зоосада обеспечат ему максимально комфортные условия проживания, а зоологи сделают так, чтобы Степан прожил долгую и беззаботную жизнь.