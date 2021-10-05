Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 12:33
12:33
Политика
Политолог Солонников назвал бенефициаров дробления комитетов в новом созыве Госдумы
12:32
Происшествия
Суд на два месяца арестовал предполагаемого убийцу студенток в Гае
12:30
Политика
Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
12:27
Спорт
Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ
12:25
Общество
Обыски начались в кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко
12:23
Весь мир
Экономическая победа РФ в Европе: как «Газпром» спасает ЕС от энергетического коллапса
12:22
Армия
Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО примут участие в учениях ОДКБ в Таджикистане
12:18
Происшествия
В Сети появились кадры последствий схода оползня в Сочи
12:17
Шоу-бизнес
Основатель Quest Pistols Бардаш заставлял участников группы петь «Белую стрекозу любви»
12:15
Спорт
Глава РПЛ Сергей Прядкин покинул свой пост
Все новости

Путин обратился к президенту Таджикистана по случаю дня рождения
Политика
Путин обратился к президенту Таджикистана по случаю дня рождения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона.

Российский лидер в обращении к Рахмону подчеркнул, что Москва ценит усилия Душанбе по укреплению союзнических отношений двух стран. Также Путин отметил вклад таджикистанского коллеги в обеспечение безопасности и стабильности на территории Центральной Азии.

«От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане. Главы государств договорились продолжать контакты по вопросам последних событий в стране.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин обратился к президенту Таджикистана по случаю дня рождения
путин таджикистан рахмон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru