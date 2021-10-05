Путин обратился к президенту Таджикистана по случаю дня рождения

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона.

Российский лидер в обращении к Рахмону подчеркнул, что Москва ценит усилия Душанбе по укреплению союзнических отношений двух стран. Также Путин отметил вклад таджикистанского коллеги в обеспечение безопасности и стабильности на территории Центральной Азии.

«От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане. Главы государств договорились продолжать контакты по вопросам последних событий в стране.