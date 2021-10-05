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Партия Зеленского добилась временного отстранения спикера Рады Разумкова

  /   Обновлено: 05 октября 2021 12:08
Политика
Партия Зеленского добилась временного отстранения спикера Рады Разумкова
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 5 октября. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отстранен от ведения пленарных заседания на два дня.

Как сообщили в украинском парламенте, такое решение депутаты Рады приняли по инициативе большинства. Ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что фракция украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» намерена на заседании 5 октября отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Разумкова, чтобы в четверг уволить его.

В воскресенье, 3 октября, украинский депутат Даниил Гетманцев рассказал, то фракция Зеленского поддержала отставку Разумкова. По его словам, «Слуги народа» практически единогласно поддержали отзыв политика с должности спикера Рады. Только несколько нардепов воздержались от голосования или выступили против этой инициативы, отметил он.

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украина верховная рада разумков
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