Палата представителей Ливии одобрила закон о парламентских выборах

Тобрук, 5 октября. Палата представителей Ливии приняла закон о выборах в законодательные органы власти. Тем самым депутаты завершили формирование основы для проведения плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек заявил, что парламент проголосовал по проекту на заседании в понедельник, 4 октября.

«Палата представителей завершила разработку законодательства, необходимого для организации президентских и парламентских выборов», — добавил Блехек.

Принятие документа состоялось менее чем через месяц после того, как председатель парламента Агила Салех ратифицировал закон об избрании главы государства. Последний вызвал шквал критики со стороны Высшего государственного совета (ВГС), поддерживающего «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ).

На прошлой неделе делегации ВГС и Палаты представителей собрались на переговорах в Марокко для обсуждения избирательного процесса. Стороны не смогли достичь консенсуса относительно проведения президентских выборов.