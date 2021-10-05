Газовые котировки в Европе преодолели рекордную отметку в 1300 долларов за тысячу «кубов»

Лондон, 5 октября. Стоимость газа на европейском рынке вновь побила исторический рекорд, превысив отметку в 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На старте торговой сессии цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигала 1230 долларов за тысячу «кубов». Ранее котировки снижались на фоне новостей по «Северному потоку — 2». Как сообщало Датское энергетическое агентство, одна из ниток российского трубопровода соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации.

Запасы голубого топлива в Европе по-прежнему находится на исторически низком уровне. При этом российская компания «Газпром» выполняет все условия по газовым контрактам, заключенным со странами. Ожидания холодной зимы, а также затянувшаяся сертификация «СП-2» также стали причинами рекордного роста цен на энергоресурсы.

Нестабильной ситуация остается и из-за азиатского рынка, который по-прежнему опережает европейцев в борьбе за поставки сжиженного природного газа (СПГ). В таких условиях эксперты не видят предпосылок для сокращения дефицита топлива в ближайшее время.

Рост экспортной пошлины «Газпрома» составит около 1,1 трлн рублей, то есть в 2,3 раза больше прошлого года и на 60% больше поступлений 2019-го. Соответственно, бюджет России получит больший налог с возросшей прибыли компании, приводит INFOX мнение директора Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марселя Салихова.