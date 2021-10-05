Алина Кабаева обратилась к главе FIG с просьбой разобраться в судействе на ОИ-2020

Москва, 5 октября. Известная российская гимнастка Алина Кабаева обратилась с официальной жалобой к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ на результаты Олимпиады в Токио.

Спортсменка считает итоги художественной гимнастики в недавних летних Олимпийских игр в Токио ошибочными. Она призывает федерацию настоять, чтобы была раскрыта вся информация о действиях судей, которые выставляли оценки спортсменкам.

Алина Кабаева провела собственный анализ судейства, она полагает, что спортсменкам Дине Авериной и Лине Ашрам выставили неверные оценки. По ее словам, средний балл россиянки намного выше, чем у представительницы сборной Израиля, которой присудили золотую медаль, сообщает RT. По подсчетам гимнастки, у спортсменки из РФ было 24,000 балла против 23,300. Однако главный приз все равно завоевала Ашрам.

В документе, который поступил в распоряжение издания «Чемпионат» сообщается, что единственным верным решением федерации будет раскрыть данные о судействе. Такая информация не должна скрываться от общественности.

Ранее Кабаева уже высказывалась о несправедливом судействе на Олимпиаде. Она отметила, что Аверина выступила без ошибок, в отличие от своей соперницы. Она заявила, что уронившая ленту Ашрам, не должна была стать олимпийской чемпионкой.