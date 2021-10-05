Эфир: Кому не угодил русский язык в странах Средней Азии и чем может ответить Россия

Во вторник, 5 октября, с 15:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают судьбу русского языка на просторах бывших советских республик.

Несмотря на то, что в некоторых странах Средней Азии русский язык — второй государственный или имеет официальные функции, участились случаи, когда от русскоязычного населения требуют разговаривать на национальном языке. Либо намекают, что употребление русского языка — это неправильно.

Так, например, произошло в Узбекистане. Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка. По городу с легкой руки городского духовного управления развесили таблички с просьбой говорить только по-узбекски.

Ранее местный журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком. Это уже не первый случай, когда критикуют русскоязычных граждан республик Центральной Азии. Похожие инциденты происходили в Киргизии и Казахстане. Эксперты уверены, что русскоговорящие становятся чужими в регионе из-за демографических изменений и использования определенными силами националистических настроений.

Как России следует реагировать на такие инциденты?

Надо ли таких инициаторов лишать визы, арестовывать счета и привлекать к уголовной ответственности?

Кто создает языковые конфликты — местные националисты или «западные партнеры»?

Появятся ли в южных республиках «мовные патрули» по примеру Украины?

Насколько актуально знать русский язык мигрантам из Узбекистана? Действительно ли в республике больше десяти тысяч школ с русским языком обучения, что составляет всего 15% от всех учебных заведений?

Что с русским языком у соседей, в Казахстане и Киргизии?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.



