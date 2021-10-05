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Силы безопасности Судана штурмовали укрытие террористов ИГ в Джебре
Весь мир
Силы безопасности Судана штурмовали укрытие террористов ИГ в Джебре
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 5 октября. В столице восточноафриканской страны произошли столкновения между силами безопасности Судана и членами ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Инцидент случился накануне в густонаселенном районе Джебра. Силовики штурмовали дом, где располагалось укрытие экстремистов.

По сообщениям местных СМИ, силы безопасности на протяжении нескольких часов вели перестрелку с боевиками, которые укрывались на крыше здания.

В результате ожесточенных столкновений один из сотрудников спецназа погиб. Шесть членов группировки арестованы. Среди задержанных присутствуют иностранцы.

Во вторник, 28 сентября, в этом же районе произошла операция силовиков по ликвидации ячейки ИГ1. Суданская армия потеряла пятерых военнослужащих.

Лидера преступной группировки задержали в Хартуме на следующий день. Им оказался гражданин Египта.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее рассказывала, как Судан превращается в террористический хаб. Скоплению радикальных исламистов в стране способствует деятельность США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг судан хартум
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