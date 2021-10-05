Пересильд и Шипенко отправились на МКС в составе первого в мире «киноэкипажа»

Байконур, 5 октября. Космический корабль «Союз МС-19» стартовал с Байконура. В состав 66-й экспедиции на МКС вошли два известных кинодеятеля — актриса Юлия Пересильд и известный режиссер Клим Шипенко.

Старт команды состоялся в 11:55 по московскому времени. Сопровождать известных кинематографистов, которые отправляются на съемки фильма «Вызов», будет известный космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Отмечается, что корабль будет добираться до Международной космической станции три часа и 17 минут, планируемая продолжительность экспедиции должна составить 174 дня. Экипаж запланировал возвращение на Землю весной следующего года, а кинематографисты вернутся на родину уже через 12 дней.

Съемки фильма «Вызов» начнутся на орбите уже после отделения корабля от ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фильм рассказывает о враче, которая вынуждена полететь на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Ранее стало известно, что дочери популярной российской актрисы Юлии Пересильд трогательно проводили маму. Дети пообещали вести себя прилежно и во время отсутствия родителя выгуливать домашнего питомца.