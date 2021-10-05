Российский дипломат Полянский «преподал» Западу урок химии на заседании Совбеза ООН

Нью-Йорк, 5 октября. Сирия добросовестно выполняет обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Западные партнеры неверно трактуют законы химии и физики, когда обвиняют Дамаск в использовании запрещенного оружия, заявил российский дипломат. Сирийские власти не отказываются от сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подчеркнул Полянский, «преводав» урок участникам заседания.

Дипломат объяснил западным коллегам, что при падении с высоты предметы деформируются. Поэтому цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Дума в апреле 2018 года, должны были иметь характерные повреждения.

Ранее госдеп США назвал ракетный пуск со стороны Северной Кореи нарушением резолюций Совбеза ООН, передает НСН. В свою очередь, власти КНДР расценили заседание международной организации как нарушение прав Пхеньяна на самооборону.