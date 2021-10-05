Экономисты рассказали, как Beluga Group превратилась в многопрофильного лидера рынка

Beluga Group превратилась из водочной компании в многопрофильного лидера рынка с впечатляющим диверсифицированным портфелем премиальных и очень высоких по потребительским характеристикам брендов, считают опрошенные ФАН аналитики, экономисты и финансовые эксперты.

Рост оперативной прибыли

Крупнейшая алкогольная компания в России Beluga Group объявила операционные результаты за 2021 год. Общие отгрузки достигли уровня рекордного по продажам 2020 года: +0,4% и +1% соответственно.

«Отгрузки брендов собственного производства показывают незначительно снижение -3,4% и -2,2%, при этом отгрузки партнерских брендов демонстрируют двузначный рост: +25,3% и +22,7%. Отгрузки на экспорт фиксируют позитивную динамику: +93,5% и +98,5%. Бренд Beluga укрепляет свои позиции в России и в мире, экспортные отгрузки марки увеличились на +138% и +120% соответственно. Сеть «ВинЛаб» продолжила развитие: количество торговых точек превысило 800, а объем продаж за девять месяцев увеличился на 27,4%», — говорится в отчете компании.

Сообщается, что продажи флагманского бренда — суперпремиальной водки Beluga — растут как в России, так и за рубежом. Марка демонстрирует прирост +86,1% за третий квартал, при этом динамика бренда на экспорте увеличилась более чем в два раза: +137,7%. Высокие показатели продаж зафиксированы в США, Германии, Израиле, Италии, Польше, Болгарии и Австралии.

Федеральное агентство новостей /

«Важным корпоративным событием стало значительное улучшение позиции Beluga Group в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2021» — 167 строка. Группа оказалась единственной алкогольной компанией, представленной в списке, и №11 среди организаций, занятых в сфере «Агропром». Кроме того, акции Beluga Group были включены в международный индекс MVIS Russia Small-Cap, который составляют 25 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящихся в свободном обращении», — добавили в компании.

Сильный отчет

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что компания «Белуга» показывает сильный отчет по итогам девяти месяцев и третьего квартала этого года, на что котировки бумаг реагируют хорошим ростом, прибавляя 2,7% на торгах (стоимость акций выросла до 3374 рублей). Практически двойной рост продаж премиальной водки «Белуга» на экспорт, увеличение почти в два раза реализации собственной продукции и партнерских брендов на 25% — это хорошие цифры, говорящие об эффективном периоде для компании.

«На внутреннем рынке рост достигается за счет развития торговой сети «ВинЛаб» — как за счет увеличения трафика, так и среднего чека (на 7%, что связано с увеличением цен на продукцию). И расширение сети также способствует росту прибыли и других показателей — плюс 46 новых торговых точек и рост онлайн-продаж на 170% к аналогичному уровню прошлого года», — пояснил Артем Деев.

moex.com / Московская биржа

Он заметил, что основными причинами сильного отчета стали рост собственной торговой сети, увеличение доли и объема в онлайн-канале, рост торговой наценки и увеличение маржинальности.

Эффективный элемент

Экономист, предприниматель Элеонора Абеле заметила, что самое эффективное в экономике — брендинг, который обеспечивает продукции доминирующую позицию над конкуренцией. Брендинг достигает высоких меток путем увеличения количества торговых точек либо филиалов, а также рекламой.

На примере производства премиальной водки она обратила внимание на правильность маркетингового хода и актуальность приведенной выше информации.

«Например, ведущие автомобильные марки Mercedes-Benz и Toyota имеют в своем арсенале продукцию как эконом, так и бизнес-классов. Если бы они акцентировались только на экономе, это значительно бы повлияло на сам брендинговый портрет компаний. И они бы прослыли среди народа как поставщики дешевых транспортных средств, были бы раздавлены конкурентами, в лучшем случае просто вытеснены в задний ряд», — заключила Элеонора Абеле.

Лидер на рынке

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода обратил внимание, что Beluga Group превратилась из водочной компании в многопрофильного лидера рынка с впечатляющим диверсифицированным портфелем премиальных и очень высоких по потребительским характеристикам брендов. Сегодня сложились хорошие предпосылки для устойчивого роста на российском рынке и увеличения доли на зарубежных рынках.

«Благодаря слабому рублю экспорт компании в ближайшие полгода может подрасти на 25–30%. Взвешенная и продуманная инвестиционная политика в России, эффективная ритейл-стратегия и цифровизация бизнеса, взаимодействия с целевой аудиторией значительно усилили лидерские позиции компании. Частные инвесторы в этом году впервые обратили серьезное внимание [на компанию]. Из не самых востребованных ценных бумаг третьего эшелона на Мосбирже акции компании привлекли интерес инвесторов, стали популярными и востребованными», — пояснил Андрей Лобода.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, с высокой вероятностью до конца текущего года мы сможем увидеть котировки акций компании в коридоре 3400–3500 рублей за одну акцию. Прогресс в дивидендной политике и повышение ликвидности акций повысят спрос на них у российских и зарубежных инвесторов.

«В ближайшие три года у Beluga Group есть реальные возможности войти в топ-100 крупнейших частных компаний России», — резюмировал Андрей Лобода.

Ранее эксперты Вадим Дробиз и Максим Черниговский обсудили перспективы производства российского виски, что является еще одним приоритетом для Beluga Group. Также экономист Андрей Марголин заявил, что Россия в последние годы значительно повысила качество алкогольной продукции, которая получила экспортный потенциал. По его мнению, некоторые российские компании имеют перспективы занять нишу на мировом рынке спиртного, так как уже получили признание у отечественной аудитории.