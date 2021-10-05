Быть или не быть: данные из WhatsApp под угрозой

Соцсети Instagram, WhatsApp, Facebook перестали работать на несколько часов, произошел большой сбой, данные пользователей утекли в интернет.

Вечером 4 октября пользователи WhatsApp заметили сложности с отправкой сообщений и подключением к серверу. Проблемы с работой мессенджера наблюдались в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Пользователи из России также заметили сбой в работе. Не функционировали и другие сервисы компании — совсем никак не работали Instagram и Facebook. Подробнее рассказывает «Лайф».

Одна из версий произошедшего — адреса Instagram, WhatsApp, Facebook могли быть ошибочно удалены из общего каталога интернет-сервисов в ходе масштабного обновления. Но позже на одном из хакерских форумов появилось объявление о продаже дампа базы данных полутора миллиардов пользователей сервисов компании, принадлежащей Марку Цукербергу.

Практически в это же время стало известно, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис, так как их электронные пропуска не работают. Все походило на запланированное обрушение крупнейших мировых интернет-сервисов, и если хакеры смогли отключить настолько крупную структуру, то данные пользователей, скорее всего, уже достались злоумышленникам.

Пока все это происходило, нарастала паника, пользователи пытались понять, какая информация могла оказаться у преступников. Если хакерский характер обрушения будет подтвержден, то речь может идти о крупном массиве данных — голосовых сообщениях, файлах, ссылках на облачные хранилища, фотографиях.

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По мнению IT-аналитика и специалиста по безопасности сетей Алексея Клукина, взломать такой уровень защиты и спланировать такое крупное обрушение — это сложная задача.

«Я сильно сомневаюсь, что речь здесь идет о получении пользовательских данных. Если это дело рук хакеров, то с высокой долей вероятности можно говорить о демонстрации возможностей, что даже такая сеть «легла» под натиском и что при необходимости это могут повторить. Базы данных, которые после этого могут попасть в Сеть, — это другая сторона медали. Пока трудно сказать, как их могут использовать», — сообщил Клукин.

Клукин отметил, что рискуют больше всего пользователи, отправлявшие друг другу данные карт: номера, коды безопасности (CVV) и другую платежную информацию. Поэтому первым делом после восстановления работоспособности соцсетей необходимо вспомнить все отправления важных данных.

Пользователи стали замечать, что исчезли рабочие чаты с важной корпоративной информацией. Многие стали переходить в Telegram — мессенджер Павла Дурова, поэтому из-за повышенного оттока пользователей у WhatsApp возникли серьезные нагрузки, но он не прекратил работу. Чаты, каналы, отправка сообщений и загрузка фото продолжают работать в штатном режиме. Что будет с корпоративной информацией неизвестно. Если хакеры еще не добрались до нее, ее конфиденциальность под вопросом. Несколько лет назад, когда случился подобный сбой в работе мессенджера, это открыло доступ сторонним пользователям в приватные чаты. Ситуацию быстро исправили, объяснили проблему внутренним сбоем, но неприятные ощущения остались.

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То, что сейчас случилось с социальными сетями, может произвести сильный удар по системе шифрования. Если алгоритмы мессенджера еще не повреждены, то, чтобы исправить последствия, потребуется не один день. Скорее всего, в ближайшее время шифрование сообщений будет не таким надежным, как раньше.

Если подтвердиться вмешательство хакеров в работу соцсетей Facebook, Whatsapp и Instagram, то в руки злоумышленников могут попасть не только фото, геолокация и другие данные, но и номера телефонов. С такими данными можно сотворить обрушение покрупнее. Как вариант, устроить массовое снятие денег со счетов через перехват трафика (с помощью геолокации это можно сделать без особенного труда, хоть и не в одиночку). Учитывая, как Facebook хранит персональные данные пользователей, утечка миллиардов телефонных номеров, привязанных к определенному месту, уже произошла.

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