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Голикова выразила благодарность учителям за работу в условиях пандемии
Общество
Голикова выразила благодарность учителям за работу в условиях пандемии
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 5 октября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила учителей с профессиональным праздником, поблагодарив за работу в трудных обстоятельствах.

Голикова выступила с речью во время подведения итогов конкурса «Учитель года-2021», обратившись к педагогам с поздравлениями в день их профессионального праздника от имени правительства. Вице-премьер отметила важность работы учителя, сообщив, что это одна из главных профессий в жизни, поскольку они сопровождают детей с самого раннего детства.

«Мы с вами переживаем разные этапы, прошлый год, этот год — непростые года, учительское сообщество, каждый учитель на своем месте проявили себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности», — заявила Голикова.

Кроме того, она напомнила о других тяжелых событиях в истории страны, когда педагоги демонстрировали себя с лучшей стороны. В связи с этим вице-премьер выразила благодарность повторно за «спасенные маленькие человеческие жизни» в сложных обстоятельствах.

День учителя традиционно отмечается в России 5 октября. В этот день принято чествовать людей, посвятивших свою жизнь педагогике.

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