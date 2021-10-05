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«Газпром экспорт» вновь предложил свою онлайн-платформу для продажи газа в Европу

  /   Обновлено: 05 октября 2021 11:47
Экономика
«Газпром экспорт» вновь предложил свою онлайн-платформу для продажи газа в Европу
pixabay.com

Москва, 5 октября. «Газпром экспорт» возобновил продажу газа в Европу на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва. Данные об этом опубликованы в его календаре торгов на 2022 год.

ЭТП для российского поставщика «Газпром» является дополнительным инструментом продажи топлива странам европейского региона. Первая торговая сессия на онлайн-платформе была проведена 20 сентября 2018 года. В 2019-м посредством площадки было реализовано 15,1 млрд кубометров газа, в прошлом году этот показатель достиг 27,1 млрд кубометров.

На сессиях с 4 по 8 октября «Газпром экспорт» предложил поставки газа в третьем квартале 2022 года, а также на 2023 год. Продавать ресурс компания будет из немецкого хаба Trading Hub Europe (THE) и австрийского VTP Austria, пишет агентство «Прайм».

Тем временем стоимость ценных бумаг компании «Газпром» приблизилась к показателю в 370 рублей за штуку, и это стало для них новым историческим рекордом.

Накануне первая нитка трубопровода «Северный поток – 2» начала заполняться газом. Это будет продолжаться до достижения объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, пишет «ФедералПресс».

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