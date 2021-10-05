Политолог Солонников назвал бенефициаров дробления комитетов в новом созыве Госдумы

Законодательные органы власти должны организовывать свою работу так, как удобно им самим, им не следует в этом отношении ориентироваться на иные ветви власти. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Александр Жуков заявил, что профильные комитеты Государственной думы должны соответствовать федеральным органам исполнительной власти — министерствам. С этой целью их количество будет увеличено с 26 до 32, в частности, комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству планируется разделить на четыре отдельных комитета.

«Эта инициатива — безусловное благо, — заявил Солонников. — Чем больше комитетов, тем больше их председателей, а также аппаратов. Множество людей получат хорошие и замечательные должности, и в целом в Госдуме увеличится количество рабочих мест для московских специалистов! Разве это не прекрасно?»

Политолог подчеркнул: благодаря преобразованиям в нижней палате парламента, «больше достойных господ получат красивый статус председателя комитета».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это нужно в первую очередь для оппозиционных партий, прошедших в Госдуму, — заметил эксперт. — Потому что если строго следовать правилу процентного соотношения присутствия той или иной фракции в ГД к количеству комитетов, которые нужно возглавлять, то может получиться так, что некоторые из малых партий вообще ничего не получат — не хватит им «председательских мест». А благодаря вышеупомянутому организационному маневру они хоть чем-нибудь да поруководят».

Собеседник ФАН привел в пример «свежую» думскую фракцию от партии «Новые люди», которая в новом созыве возглавит два комитета: по туризму и малому и среднему предпринимательству.

Вместе с тем Солонников не согласился с мнением главы временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Александром Жуковым и заявил, что комитеты Госдумы вовсе не должны «приводиться в соответствие» с федеральными министерствами.

«Начать с того, что в России законодательная власть главенствует над исполнительной, — напомнил политолог. — Задача парламента состоит в том, чтобы выполнять свою работу так, как удобно ему самому, и в этом отношении количество профильных комитетов может быть как меньше, так и больше, чем министерств в правительстве».

Ранее эксперт рассказал о шансах Михаила Саакашвили вновь стать президентом Грузии.