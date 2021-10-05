MW: российские подлодки «Ясень» с ракетами «Циркон» не оставят шанса авианосцам США

Вашингтон, 5 октября. Подводные лодки «Ясень» Военно-морского флота России смогут дважды уничтожить авианосную группу ВМС США за счет новейших «ракет-убийц», рассказали военные аналитики.

Обозреватели американского издания Military Watch в своем материале пишут, что российский флот успешно провел первый запуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Как передает «ПолитРоссия», эксперты отмечают множество преимуществ нового оружия в сравнении с другими российскими крылатыми боеприпасами.

«Его высокая маневренность, скорость в девять единиц Маха и дальность полета более 1000 км дают "Циркону" преимущество перед своим предшественником — "Калибром"», — указали журналисты.

Аналитики MW отметили, что западные страны не располагают такими современными и универсальными ракетами. По их словам, благодаря «Цирконам» российский флот не оставит никаких шансов американским кораблям, включая авианосцы. На это также указывал адмирал ВМС США Чарльз А. Ричард, который заявлял, что гиперзвуковые ракеты РФ представляют значительную угрозу, поскольку даже самые современные системы противоракетной обороны не могут их отследить.

Ранее сообщалось, что читатели Daily Mail приравняли смертоносный российский «Циркон» к кулакам Брюса Ли. Также испытания ракеты прокомментировал член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, передает RT.