Кличко не исключает своего участия в президентских выборах Украины

Киев, 5 октября. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но не исключает своего участия в выборах.

По словам политика, он нигде не озвучивал президентских амбиций, но СМИ автоматически нервируют тех, кто анализирует и следит за ситуацией. Сейчас у него много работы на посту мэра Киева, отметил он.

«Я уверен, что наша политическая сила — партия "Удар" — будет принимать участие в следующих парламентских выборах», — рассказал Кличко.

Как считает киевский градоначальник, присутствие фракции «Удар» в Верховной раде станет инструментом влияния на политические процессы и изменения, которые произойдут на Украине. В целом Кличко не исключил, что будет выдвигаться в президенты, но пока таких планов он не имеет.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против президента Владимира Зеленского из-за ситуации с «Досье Пандоры». Он сообщил, что обратился с требованием проверить информацию и предложил Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть этот вопрос, сообщает НСН.

В конце сентября Кличко рассказал о шутке, которую не понял Владимир Зеленский на дне рождения президента местного «Динамо» Игоря Суркиса. По его словам, в 2019 году перед президентской кампанией, когда Зеленский со своим другом Евгением Кошевым вел праздник, он пошутил о следующем украинском лидере.