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Кирилл Капризов признан первой звездой предсезонного матча «Миннесоты»
Спорт
Кирилл Капризов признан первой звездой предсезонного матча «Миннесоты»
Global Look Press  /  © Maksim Konstantinov

Сент-Пол, 5 октября. Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой выставочного матча с «Колорадо Эвеланш».

Предсезонный поединок между «Миннесотой» и «Колорадо», состоявшийся минувшей ночью на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой хозяев со счетом 3:1. Российский нападающий Кирилл Капризов в этом матче стал автором одного из голов и двух результативных передач.

Форвард, который недавно продлил контракт со своим клубом на пять лет, был признан первой звездой выставочного поединка, сообщает RT. Следующий матч «Миннесоты» пройдет 7 октября. Соперником клуба из Сент-Пола станет «Сент-Луис Блюз».

Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России по хоккею на 24-ю зимнюю Олимпиаду объявят до 15 октября. Об этом проинформировал экс-президент IIHF Рене Фазель.

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хоккей спорт колорадо капризов миннесота
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