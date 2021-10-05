«Оператора ГТС Украины» вынудят отдать 2 миллиарда долларов на закупку газа

Киев, 5 октября. Украина заставит оператора газотранспортной системы (ГТС) передать 1,8 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза Украины». Это позволит стране приобрести нужные для зимовки ресурсы.

Компания получит порядка 48 миллиардов гривен, что поможет докупить недостающие 4 миллиарда кубометров газа, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Экономическая правда»

Постановление правительства Украине обязало оператора уплатить компенсацию за потерю «Нафтогазом» контроля над газотранспортной системой. Это стало следствием прошлогодней процедуры разделения предприятий.

«Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 миллиардов гривен. Недостающие 18 миллиардов "Оператор", скорее всего, одолжит», — добавил источник «ЭП».

Высокая стоимость топлива на европейском рынке может означать большие трудности для Украины и Латвии. Почему именно эти страны ждут сильнейшие испытания, рассказал политолог Алексей Албу.