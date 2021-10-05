Экономическая победа РФ в Европе: как «Газпром» спасает ЕС от энергетического коллапса

Цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. По последним данным, стоимость 1000 кубометров голубого топлива составила более 1200 долларов США. Аналитики связывают это с самыми разными причинами — от снижения ветровой генерации энергии и газовых поступлений из Норвегии до слишком холодной прошлой зимы.

В общем-то, было достаточно предсказуемо, что высокие цены на газ станут фактором международной политики с обвинениями в адрес России. Например, в конце сентября этого года финское издание Hufvudstadsbladet опубликовало аналитическую статью, в которой подробно рассматривало претензии в адрес нашей страны. Есть там, к слову, и мнение финского профессора и эксперта в области энергетики Вели-Пекка Тюнккюнена, который считает, что Россия может использовать энергию как геополитическое оружие. При этом, что характерно, уважаемый профессор на вопрос о том, почему же так выросли цены на газ в Европе, «затруднился с ответом». А это, к слову, очень важный сюжет, о котором речь пойдет ниже.

Пока же вспомним о том, что во второй половине сентября группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с требованием расследовать деятельность компании «Газпром» до непосредственного запуска российского трубопровода «Северный поток — 2». При этом письмо в ЕК инициировал литовский парламентарий Андрюс Кубилюс, а подписали это заявление еще 14 польских евродепутатов. В общем, вполне понятный состав парламентариев из тех государств, у которых к России претензии есть практически всегда и по самым разным поводам. Суть данных «газовых претензий» была «в ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен». Подписанты письма при этом подчеркнули:

«Это рождает подозрения, что «Газпром» сознательно пытается надавить на Европу, чтобы она согласилась на запуск «Северного потока — 2», несмотря на его несовместимость с европейскими нормами».

Однако данный запрос не принес ожидаемых результатов. Еврокомиссия в начале октября этого года официально постановила, что не имеет претензий ни к российскому газовому монополисту, ни к нашей стране в целом. Более того, в ЕК подчеркнули:

«Компания [«Газпром»] выполняет свои обязательства — заявки по долгосрочным контрактам».

Вполне естественно, что последовали заявления и с германской стороны. Поскольку именно официальный Берлин является, по сути, главным партнером России по проекту «СП-2». Так, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя ситуацию с ростом цен на газ в Европе и якобы причастность к этому России, заявил:

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии».

Слова о «спекуляциях» депутата бундестага в данном случае весьма показательны. Поскольку, помимо холодной зимы и фактора Норвегии, имели место и они. По крайней мере в этом сходятся многие аналитики. В частности, эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Еще в прошлом году европейские потребители предпочли покупать дешевый газ на спотовом рынке, сделки на котором осуществляются в небольших объемах, но с немедленной поставкой. Отбор топлива по долгосрочным контрактам с Россией сократился до минимума».

К слову, «Газпром» тогда не особенно торговался и не резервировал дополнительные мощности.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Тем более что европейцы предпочитали закупать сжиженный газ. Но внезапно этот газ пошел по более выгодным ценам в Азию. И Европа осталась с незаполненными газовыми хранилищами. И в данном контексте логично, что Еврокомиссия и Клаус Эрнст подтверждают: «Газпром» соблюдает все свои обязательства по всем контрактам, и никаких нарушений не выявлено. И столь же логично, что финский эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен «не может назвать точных причин» роста цен на газ в Европе. Эксперту просто как-то неудобно их называть. Ведь получается, что дефицит газа обеспечили себе сами же европейцы. А «Газпром» в данном случае в буквальном смысле спасает Европу от энергетического коллапса.

Более того, поскольку российская компания заинтересована в расширении поставок голубого топлива в Европу и в получении прибыли, то она заключает новые контракты по весьма выгодным для получателей ценам. Как, например, это произошло с Венгрией, которой будет поставляться 4,5 миллиарда кубометров газа в год в обход Украины.

Официальный Киев, конечно, обратился во все ту же Еврокомиссию с запросом о правомочности данной сделки. Но есть мнение, что ответ ЕК будет примерно аналогичен комментариям данной структуры по предполагаемой вине России в росте цен на голубое топливо. Грубо говоря, «нарушений не найдено».

Федеральное агентство новостей /

А параллельно с этим первая нитка «СП-2» заполняется газом для проверки характеристик трубы. Далее последует еще серия тестов. Вторая нитка также проходит тестовые испытания. И это означает, что российский газ пойдет в Европу уже совсем скоро. Буквально к отопительному сезону, который в ЕС не за горами. Более того, Датское энергетическое агентство вчера выпустило официальное заявление, в котором в том числе говорится:

«Трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации».

Если резюмировать, то все это означает тотальную экономическую победу России в Европе, несмотря на многолетнее противодействие ряда международных организаций и целых государств строительству «Северного потока — 2». При этом пикантность ситуации заключается в том, что настолько острую необходимость в российском газе во многом европейцы обеспечили себе сами — своими спекуляциями: торговлей на спотовых рынках и заигрыванием с темой поставок СПГ.

И именно теперь, в преддверии отопительного сезона, Европа сама будет лоббировать интересы «Газпрома». Потому что Россия — это, конечно, «геополитический противник», и т.д., и т. п. Но в условиях топливно-энергетического кризиса все эти нюансы как-то забываются. И есть мнение, что в ближайшее время «Газпром» заключит еще серию контрактов с самыми разными европейскими государствами по долгосрочным поставкам газа. Даже с теми, которые ранее выступали с острой критикой России по любому поводу. Просто потому, что зима в Европе обещает быть холодной.