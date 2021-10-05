Россия и Сирия обсуждают создание нового экспортного коридора

Дамаск, 5 октября. Предприниматели и промышленники посетят Москву в составе специальной делегации для развития экономических отношений между Сирийской Арабской Республикой (САР) и Россией.

Глава продовольственного сектора Торгово-промышленной палаты Дамаска Талал Каладжи в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сирийское министерство экономики и внешней торговли обратилось к специалистам палаты с просьбой составить список товаров и продуктов, которые могут быть экспортированы в Россию.

В результате была созвана встреча продовольственных, машиностроительных, химических и текстильных комитетов, Союза экспортеров. По итогам обсуждений промышленная палата предоставила список из более чем 150 экспортных товарных позиций вместе с оценочными объемами, в которых могут производиться поставки в РФ. В перечень попали такие товары, как молочные продукты, овощи и фрукты, оливковое масло.

Каладжи добавил, что после обмена бизнес-делегациями между странами ожидается подписание соглашения о снижении таможенных пошлин до нуля, что послужило бы стимулом для российских импортеров к приобретению именно сирийской продукции на фоне действия санкций в отношении конкурирующих турецких товаров.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Он также отметил, что повышение доступности российских рынков для сирийской продукции послужило бы для создания постоянных экспортных линий в Россию. Это, в свою очередь, оказало бы содействие восстановлению производственного цикла промышленных предприятий Сирии. Для обеспечения финансовой стороны планируется открытие счетов между центральными банками обеих стран, что позволило бы развивать торговые отношения несмотря на западные санкции.

Торговая палата Дамаска пригласила зарегистрированных промышленников, желающих экспортировать товары местного производства в Российскую Федерацию, представить ей перечень собственной продукции, которую они хотели бы освободить от таможенных пошлин.