В Варшаве попытались обвинить Путина в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии

Обострение в отношениях между Минском и сопредельными странами Евросоюза продолжается уже несколько месяцев. После неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии, руководство западных стран сменило тактику и решило «задушить» экономику Белоруссии, введя санкции.

Чтобы оправдать эту конфронтацию перед европейским обывателем, которому нет дела до внешней политики, руководство ЕС использует острую для Европы тему — мигрантов. Политического противника в Минске обвиняют в наплыве беженцев, хотя причиной современного «великого переселения народов» является агрессивная политика США и неспособность европейской элиты отстаивать национальные интересы. Именно Запад дестабилизировал обстановку в Северной Африке, Ближнем Востоке и Центральной Азии, спровоцировав миграцию.

Кризис на востоке Европы тянется довольно длительное время и бесконечные обвинения в адрес Александра Лукашенко со стороны властей Польши и прибалтийских стран уже откровенно наскучило слушать; тем не менее в этой истории произошел ряд примечательных событий.

Выдворение через избиение

Прежде всего, правозащитные организации обвинили Польшу в принуждении лиц, нелегально пробравшихся на ее территорию, к возвращению обратно. На днях Amnesty International представила свидетельства того, что 32 мигранта были насильно вытеснены в Беларусь, и польские власти нарушили при этом законы Евросоюза.

«Это ситуация создана самой Польшей, — указала директор Amnesty International EU Ева Гедди. — Людей задержали в приграничной зоне. Многие все еще находятся там в ужасных условиях без какой-либо поддержки. Так что будет только хуже».

Poland illegally pushed migrants back into Belarus, Amnesty Int'l says https://t.co/C6hGEu4Yfe pic.twitter.com/518kti0Ngg — Reuters (@Reuters) September 30, 2021

Сообщалось также о гибели как минимум пяти мигрантов на территории Польши в районе границы.

«Там в лесу лежат и другие мертвые тела, — сказала правозащитник Марта Горчинская. — Мы пытаемся предотвратить человеческие жертвы, но люди продолжают гибнут. Власти не предоставляют там никакой гуманитарной помощи. И они также не позволяют войти в эту зону неправительственным организациям, которые готовы помочь».

Привычные обвинения

Напротив, действия Варшавы оправдывает депутат Европарламента от Польши Анна Залевская, которая отличается правыми взглядами. В июле 2016 года Залевская в должности министра образования Польши отказалась признать соучастие поляков в убийстве нескольких сотен евреев в 1941 году в деревне Едвабна.

wikipedia.org / Kancelaria Sejmu / Krzysztof Białoskórsk / CC BY 2.0

Испытывать стыд за преступления соплеменников — это нормально, но истинный патриотизм должен проявляться в искоренении пороков в своем народе, а не в отрицании действительности.

Анна Залевская так же ожидаемо выступала против российского энергетического проекта «Северный поток — 2». В сентябре 2021 года она в числе 40 депутатов Европарламента (14 из которых являются представителями Польши) подписала письмо к руководству ЕС с просьбой инициировать расследование «рыночных манипуляций и шантажа» «Газпрома» в целях запуска газопровода в эксплуатацию.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

С таким набором предубеждений трудно ждать от евродепутата объективности. Если обычно восточноевропейские страны обвиняли Белоруссию в экспорте мигрантов, то «квасная патриотка» Анна Залевская пошла дальше в своей русофобии и заявила, что это якобы Россия в наплыве беженцев в Европу. Логика депутата работает примечательно: тысячи мигрантов, которые бегу от войн и революций, развязанных Западом, для нее не видны в тени сотни афганцев, якобы привезенных к границам Польши по приказу «злого гения» — Владимира Путина.

Вот и получается, что европейцы своей беззубой политикой позволили США разжечь пожар в мусульманском мире. Теперь Еврокомиссия пытается каким-то образом устроить судьбу сотен тысяч мигрантов, бегущих от войн, которые Европа помогла развязать. Несмотря на всю европейскую гуманность, условия, в которые попадают беженцы, и отношение к ним действительно оставляют желать лучшего. И это настоящая трагедия.

Не ясно только, при чем тут Россия и почему некоторые европейские политики пытаются перевалить на чужие плечи вину за содеянное. Впрочем, последние годы этот вопрос стал риторическим.