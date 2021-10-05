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Bloomberg: компанию Tesla обязали выплатить 137 млн долларов по иску о расизме

  /   Обновлено: 05 октября 2021 11:29
Экономика
Bloomberg: компанию Tesla обязали выплатить 137 млн долларов по иску о расизме
pixabay.com

Сан-Франциско, 5 октября. Федеральный суд Сан-Франциско обязал американскую компанию Tesla выплатить 137 млн долларов темнокожему экс-сотруднику, который сообщил о расизме.

Американец, работавший на заводе компании в калифорнийском Фримонте столкнулся с дискриминацией по расовому признаку, передает агентство Bloomberg. Мужчина, как постановил суд, находился во враждебной среде. Речь идет, в частности, о расистских насмешках и оскорбительном граффити. Потерпевший отметил, что переживал «бессонные ночи», а также потерял аппетит и вес.

Вице-президент Tesla Валери Воркман заявила, что этот человек «никогда не работал на Tesla», поскольку был нанят по контракту. Он и трое других свидетелей подтвердили, что слышали расистские оскорбления, однако признали, что в большинстве случаев они использовались в «дружеской манере». Что касается оскорбительного граффити, оно было стерто.

Компания Tesla ранее установила рекорд по продажам электромобилей в третьем квартале текущего года. В период с июля по сентябрь производитель реализовал свыше 241 тысячи электрокаров.

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