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Эфир: Какие сюрпризы петербуржцам преподнес конкурс имени композитора Андрея Петрова
Общество
Эфир: Какие сюрпризы петербуржцам преподнес конкурс имени композитора Андрея Петрова
ТАСС  /  Юрий Белинский

Во вторник, 5 октября, с 13:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают современных молодых композиторов и подводят предварительные итоги конкурса на лучшую авторскую версию песни Андрея Петрова.

Уже в эту субботу, 9 октября, в Большом зале Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии пройдет финал XV Открытого конкурса композиторов им. А. П. Петрова в номинации «Песня и эстрадный романс». Впервые в конкурсе вводится специальная номинация — «Андрей Петров 21 века» на лучшую авторскую версию (кавер) песни Андрея Петрова.

Как проходит конкурс и авторы из каких городов и стран приняли в нем участие, рассказывает дирижер, художественный руководитель фестиваля Сергей Поляничко в ходе пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

Андрей Павлович Петров — выдающийся представитель петербургской творческой интеллигенции, народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РФ, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Музыка Петрова — это балеты, симфонии, песни и романсы из любимых россиянами кинофильмов Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Произведения Петрова стали символом целой эпохи.

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