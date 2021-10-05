«Этот день в истории». Что произошло 5 октября, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в новых выпусках ежедневного проекта «Этот день в истории».

Сегодня во всем мире отмечают День учителя. Во многих российских школах этот праздник отмечают днем самоуправления, когда ученики занимают место учителя и ведут уроки у других классов. Не забудьте поздравить сегодня своего школьного учителя!

Также свой профессиональный праздник 5 октября отмечают сотрудники уголовного розыска России. В этот день в 1918 году НКВД РСФСР создал Центральное управление уголовного розыска.

Чем еще запомнится пятый день октября, узнаете в нашем выпуске.