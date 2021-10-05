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Лента
05 октября 12:31
12:30
Политика
Захарова предложила властям США использовать топор для решения проблем со сбоями Facebook
12:27
Спорт
Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ
12:25
Общество
Обыски начались в кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко
12:23
Весь мир
Экономическая победа РФ в Европе: как «Газпром» спасает ЕС от энергетического коллапса
12:22
Армия
Более 2,7 тысячи военнослужащих ЦВО примут участие в учениях ОДКБ в Таджикистане
12:18
Происшествия
В Сети появились кадры последствий схода оползня в Сочи
12:17
Шоу-бизнес
Основатель Quest Pistols Бардаш заставлял участников группы петь «Белую стрекозу любви»
12:15
Спорт
Глава РПЛ Сергей Прядкин покинул свой пост
12:14
Армия
«Ремдизель» сообщил о начале поставок в российские войска машин сопровождения «Напарник»
12:14
Шоу-бизнес
Деми Мур в платье и без белья произвела фурор на Парижской неделе моды
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«Этот день в истории». Что произошло 5 октября, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в новых выпусках ежедневного проекта «Этот день в истории».

Сегодня во всем мире отмечают День учителя. Во многих российских школах этот праздник отмечают днем самоуправления, когда ученики занимают место учителя и ведут уроки у других классов. Не забудьте поздравить сегодня своего школьного учителя!

Также свой профессиональный праздник 5 октября отмечают сотрудники уголовного розыска России. В этот день в 1918 году НКВД РСФСР создал Центральное управление уголовного розыска.

Чем еще запомнится пятый день октября, узнаете в нашем выпуске.

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этот день в истории
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