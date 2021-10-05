Запуск «Союза МС-19» с киноэкипажем на борту: ФАН ведет прямую трансляцию

На космодроме Байконур вот вот будет запущена ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19». Запуск состоится в 11:55 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Уже через девять минут корабль достигнет околоземной орбиты, после чего возьмет курс на Международную космическую станцию.

В составе экипажа — космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они отправятся на МКС для съемок фильма «Вызов» — первой картины, которую собираются снимать в космосе.

Ожидается, что киноэкипаж вернется обратно 17 октября.