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Запуск «Союза МС-19» с киноэкипажем на борту: ФАН ведет прямую трансляцию

  /   Обновлено: 05 октября 2021 11:37
Общество
Запуск «Союза МС-19» с киноэкипажем на борту: ФАН ведет прямую трансляцию
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

На космодроме Байконур вот вот будет запущена ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19». Запуск состоится в 11:55 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Уже через девять минут корабль достигнет околоземной орбиты, после чего возьмет курс на Международную космическую станцию.

В составе экипажа — космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они отправятся на МКС для съемок фильма «Вызов» — первой картины, которую собираются снимать в космосе.

Ожидается, что киноэкипаж вернется обратно 17 октября.

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