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Путин договорился с президентом Таджикистана о продолжении контактов по Афганистану
Политика
Путин договорился с президентом Таджикистана о продолжении контактов по Афганистану
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Афганистане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились продолжать тесные контакты по вопросам последних событий в Афганистане.

В предыдущий раз Путин и Рахмон обсуждали ситуацию в Афганистане в середине августа. Президенты акцентировали внимание на важности обеспечения безопасности населения государства.

Ранее стало известно о совершении покушения на представителей «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) в Кабуле. В одной из крупнейших мечетей афганской столицы прогремел взрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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