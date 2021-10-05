Путин договорился с президентом Таджикистана о продолжении контактов по Афганистану

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Афганистане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились продолжать тесные контакты по вопросам последних событий в Афганистане.

В предыдущий раз Путин и Рахмон обсуждали ситуацию в Афганистане в середине августа. Президенты акцентировали внимание на важности обеспечения безопасности населения государства.

Ранее стало известно о совершении покушения на представителей «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) в Кабуле. В одной из крупнейших мечетей афганской столицы прогремел взрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.