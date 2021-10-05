Смерть жены Прохора Шаляпина напомнила Наталье Штурм сюжет детектива

Москва, 5 октября. Певица Наталья Штурм считает спектаклем смерть супруги артиста Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. По ее мнению, на такой ход женщину подтолкнули финансовые проблемы.

Штурм считает смерть Дэвис «чудовищным фейком». На эту мысль ее натолкнуло несколько обстоятельств. Артистка не понимает, как цветущая дама средних лет скоропостижно скончалась в стране с «шикарной» медициной. Она допускает, что Дэвис действительно могла заболеть, но не верит, что та умерла.

Штурм отметила, что Дэвис — опытный профессионал — могла сделать «многоходовочку». На «смерть», по мнению звезды, ее подтолкнули финансовые проблемы, о которых говорили в Канаде.

«Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устаивает свадьбу <…> Потом все заболевают (кроме Проши, хотя, как мы знаем, COVID-19 болеют и повторно). И Татьяну увозят непонятные врачи (по словам Прохора) и… Все. Никто не видел почившей, тут же кремировали в закрытом гробу», — написала Штурм.

Она на своей странице в Instagram указала, что история напоминает сюжет детектива. Певица пофантазировала, что человек мог сменить имя и фамилию, внешность и теперь живет в другом месте.

Прохор Шаляпин подтвердил смерть супруги 30 сентября. Женщина умерла незадолго после свадьбы. По некоторым данным, бизнесвумен заразилась коронавирусом на торжестве.