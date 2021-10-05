Политолог Бортник о «Досье Пандоры»: Зеленский может попасть в международную изоляцию

Публикация в западной прессе «Досье Пандоры» — очередной порции утечек офшорных документов — больно ударила по украинской власти. В документе обнаружилась масса офшоров, связанных с президентом Владимиром Зеленским и его окружением. По мнению экспертов, отныне он потерял моральное право преследовать олигархов и вообще претендовать на звание борца с коррупцией, передает корреспондент ФАН из Киева.

Публикация «бумаг Пандоры» вполне могла бы пройти на Украине незамеченной, как и многие другие мировые финансовые скандалы. Но главным неприятным открытием для украинцев стало существование целой «офшорной империи» в окружении президента Владимира Зеленского. Со времени своего избрания он считался на Украине неподкупным и имел репутацию человека, не замеченного в каких-либо махинациях.

Однако, как констатировало грантовое агентство «Слидство Инфо» (именно оно занималось украинской частью утечек), в Белизе и на британских Виргинских островах в последние годы действуют теневые структуры, с которых окружение президента (да и, скорее всего, он сам) продолжает получать теневые доходы. Несмотря на то, что в «Досье Пандоры» засветились имена трех сотен политиков со всего мира, именно Зеленский стал одним из главных лиц этого офшорного скандала на Западе.

Наличие у окружения лидера Украины офшоров и тайных миллионных счетов стало предметом издевок в западной прессе. Ехидные британские журналисты начали называть Зеленского «антиолигархическим президентом», высмеивая его потуги в борьбе с богатеями. Но, как считают аналитики, еще более серьезными последствиями для Зеленского может обернуться то, что через офшорные компании «Квартала 95» отмывались деньги, выведенные олигархом Игорем Коломойским из украинского «Приватбанка» до его национализации. Эта криминальная операция с 2016-го расследуется как на Украине, так и в США.

youtube.com / Студия Квартал 95 Online

Особое возмущение на Украине вызвал и тот факт, что Зеленский через свое окружение контролирует сразу три квартиры в Лондоне, общей стоимостью более 7 млн долларов. Все они находятся в центре столицы Британии и способны приносить огромные доходы. Видимо, такая баснословная недвижимость президента вызывает огромную зависть у его подданных.

Использование офшорных компаний для уклонения от уплаты налогов на родине — обычная практика в среде украинского бизнеса. Но для президента страны и его соратников использовать такие ходы абсолютно недопустимо, считают украинцы. И задаются вопросом — как президент тогда может требовать от предпринимателей честно платить налоги, если даже его бизнес на Украине от этого уклоняется?

В связи с этим в Киеве вспоминают похожий «всемирный слив» — «Райское досье» 2016 года, содержавшее офшорный компромат на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Тот скандал поставил крест на поддержке Порошенко Западом, а из темы его офшоров украинские «соросята» сделали главное оружие против его второго срока. Теперь эта же участь, похоже, уготована Зеленскому. Тональность западных СМИ, которые пишут об офшорах окружения Зе, крайне негативная. А британская The Guardian и вовсе поместила портрет лидера Украины в виде заглавного фото к статье о «Пандорагейте».

По мнению киевских аналитиков, это реальная черная метка Зеленскому от западных структур. В том числе — от миллиардера Джорджа Сороса, главного спонсора так называемого Международного консорциума журналистов-расследователей. Сам же Сорос тесно связан с Демпартией США, чей лидер Джо Байден возглавляет страну. Судя по тону публикаций, нужно признать — отношения Киева с Западом крайне раздраженные, раз по Зеленскому стреляют из такого калибра.

Политологи уверены — теперь любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый номер с роялем. На Западе публикации про «подвиги» Зеленского наверняка продолжатся, что станет подготовкой почвы для его ухода с поста президента (как это было в 2016–2018 годах с Порошенко). При этом рейтинги президента Зе в народе наверняка упадут, ведь неподкупность и нетерпимость к коррупции, якобы присущие Зеленскому, ценились украинцами превыше других его качеств. Теперь от его позитивного имиджа, скорее всего, не останется и следа.

Как заявил на брифинге в Киеве политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник, скандал с офшорами серьезно увеличит антирейтинг президента Украины и наверняка снизит его шансы быть избранным на второй срок.

«Даже если президент Украины и не контролирует сам какие-то офшоры, то их наверняка контролирует его окружение. А ведь многие из этих людей также находятся на госслужбе, на высоких постах, значит, они прямо нарушают закон. Думаю, что от этого скандала будет, скорее, электоральный эффект, а не юридическо-криминальный. Но силовикам нужно проверить информацию о получении президентом прибыли от ряда компаний после 2019-го на предмет недостоверного декларирования доходов», — заявил Бортник.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Глава УИП указал — теперь антирейтинг Зеленского вырастет, а сам он вместе с окружением может попасть в международную изоляцию.

«Политический эффект от скандала будет напрямую зависеть от его информационной раскрутки, а также от шагов западных партнеров Украины. В любом случае антирейтинг президента сильно вырастет. В основном — среди тех украинцев, кто пока не определился с выбором. К вопросам офшоров украинцы всегда относились с особенной неприязнью, — подчеркнул Бортник. — Подозрение в коррумпированности президента и его окружения может привести и к их международной изоляции. Это серьезно понизит шансы Зеленского быть переизбранным на второй срок. Думаю, этот скандал ударит по нему так же сильно, как Panama Papers ударила по Порошенко в 2016-м. К импичменту президента Украины это, конечно, не приведет, но путь к его второму сроку кратно усложнит».

Киевский публицист и блогер Светлана Крюкова заявила — изучая расследование про офшоры Зеленского, стоит вспомнить, как он пытался отстраниться от Порошенко.

«На вопрос о том, в чем разница между ним и Порошенко, он скромно ответил — мол, я другой. Однако со временем выяснилось, что это совсем не так. В конце концов, оба главы государства с удовольствием возглавили мегакоррупцию в стране. Ни одна схема Порошенко так и не была ликвидирована — все они стали схемами Зеленского, — напомнила Крюкова. — Пообещав деолигархизацию, оба президента на деле всячески способствовали обогащению олигархов, причем с выгодой для себя. Будучи во власти, и Зеленский, и Порошенко всегда искали способы не платить налоги. А также назначали своих бизнес-партнеров на высокие госдолжности, много фарисействовали и морализаторствовали. Оба президента мерялись с предшественниками размерами кортежей и резиденций, а также старались придушить независимую прессу. Но все-таки небольшую разницу найти удалось: у Порошенко был отдых инкогнито на Мальдивах, у Зеленского — такой же, но в Омане. У Порошенко главная семейная вилла — в Испании, а у Зеленского — в Италии. Немного разнятся и места регистрации офшорного бизнеса, но тут уж разницы почти нет».

Новостное агентство «Харьков». /

По мнению Крюковой, команда президента сделает все, чтобы нейтрализовать последствия скандала.

«Сейчас Банковая будет создавать эффектные инфоповоды — отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова, война с мэром Киева [Виталием] Кличко, возможно, даже новое обострение на Донбассе. Параллельно начнутся торги с «соросятами», ведь за сливом информации про офшоры Зеленского стоят именно ставленники Запада на Украине. Они в последнее время начали терять влияние на ключевые сферы экономики: «Нафтогаз», «Укрзализница» и так далее. В этих условиях Зеленский может даже ввести в действие закон «Об олигархах» и начать их преследовать, чтобы доказать, что «он не такой», — спрогнозировала публицист.

Ранее в «Досье Пандоры» Соединенные Штаты назвали крупнейшим мировым налоговым убежищем. Там сказано, что в штатах Южная Дакота и Невада были выявлены миллиарды долларов, принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях. Авторы «Досье Пандоры» также сообщили о сотнях миллионов долларов, перемещенных из карибских офшоров в Южную Дакоту. Этот, а также более десятка других штатов стали лидерами по предоставлению финансовой тайны, пока силовики всего мира исследовали Багамы, Кайманы и другие офшорные убежища.