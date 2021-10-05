Baijiahao: маневры ВМФ РФ в Арктике всерьез напугали американских военных

Пекин, 5 октября. Военно-морской флот России провел учебные маневры в море Лаптевых, которые вызвали ужас у американских военных. Об этом сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своем материале пишут, что отношения между Москвой и Вашингтоном с каждым годом накаляются все сильнее. Как передает «ПолитРоссия», особенно остро это проявляется в Арктическом регионе, где США намерены составить конкуренцию РФ.

«Американцы хотят побороться с Россией за господство в воздушном пространстве Арктики», — отмечают журналисты.

Эксперты сообщили, что недавно Пентагон перебросил на одну из авиабаз в Исландии несколько бомбардировщиков В-2, подав РФ сигнал о своих притязаниях на регион. Однако российские вооруженные силы не оставили этот маневр без ответа, проведя эффектный трюк, который всерьез напугал американцев.

Китайские аналитики отметили, что некоторое время назад корабли Северного флота ВМФ РФ провели учения в море Лаптевых, которые предусматривали отработку высадки морского десанта и отражение воздушной атаки условного противника. Военные задействовали в маневрах расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». По словам экспертов, Россия наглядно продемонстрировала США, что произойдет с B-2 в случае их вторжения в российское воздушное пространство в районе Арктики.

Ранее военный эксперт Томас Дэнс предупредил Соединенные Штаты об отставании в освоении Арктического региона от РФ. Также представители государств-участников Арктического форума береговых охран проведут встречу в Петропавловске-Камчатском, передает RT.