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Виталий Кафанов вспомнил о сорвавшемся переходе в московский «Спартак»
Спорт
Виталий Кафанов вспомнил о сорвавшемся переходе в московский «Спартак»
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 октября. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о срыве перехода в столичный «Спартак».

Виталий Кафанов в 2016 году мог продолжить работу в штабе столичного «Спартака», однако в последний момент переход сорвался. Об этом тренер вратарей сборной России рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс». В тот период Кафанов работал в тренерском штабе Курбана Бердыева, который должен был сменить Дмитрия Аленичева на посту наставника «Спартака».

«На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше — не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали», — рассказал Кафанов.

После ухода Аленичева пост наставника «Спартака» занял Дмитрий Аленичев. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу.

Ранее российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на полуфинальный матч Лиги наций. Игра между сборными Италии и Испании пройдет в Милане.

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футбол россия спартак переход кафанов
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