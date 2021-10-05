Саакашвили в письме Зеленскому назвал Украину второй родиной

Тбилиси, 5 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому из стен тюремной камеры.

Грузинский политик поблагодарил Зеленского за реакцию на его арест, который произошел в Грузии. По его словам, местные правоохранительные органы действовали незаконно.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии», — говорится в письме.

Вместе с тем Саакашвили добавил, что больше жизни любит Грузию. Но и Украина имеет для него огромное значение, которую он считает своей второй родиной.

Ранее Зеленский заявил, что будет лично заниматься вопросом освобождения Саакашвили. Однако грузинская сторона твердо стоит на своем — экстрадиция политика на Украину не рассматривается. На родине Саакашвили признан виновным по двум уголовным делам, ему грозит девять лет лишения свободы.